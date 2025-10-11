"Insomma, il calcio italiano oggi non ha una base. Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti. Retegui ha fatto una scelta di vita importante. Quando si decide di andare in Arabia a livello di allenamenti si può perdere qualcosa ma io credo che lui abbia tutte le qualità per diventare un grande attaccante. Camarda e Pio Esposito rappresentano il nostro futuro, io punterei su di loro".

Lo ha detto l'ex attaccante Giuseppe Signori a Dribbling in un anticipazione delle sue dichiarazioni. L'intervista integrale oggi alle ore 18:00 su Rai2. "Gattuso, come tutti i Ct, più che un allenatore è un selezionatore. Nelle ultime uscite ho visto una Nazionale cresciuta sotto l'aspetto dell'impegno e soprattutto dell'attaccamento ai colori della maglia e questo mi fa credere che l'Italia possa essere ancora competitiva. Conte? L'allenatore conta il giusto perché in campo ci vanno i giocatori, ma Conte fa sempre la differenza. È sicuramente lui il valore aggiunto del Napoli che è una squadra forte", ha aggiunto Signori.