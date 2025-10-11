"Il problema parte dalla base, i settori giovanili sono stati in qualche modo abbandonati. Non si insegnano più ai bambini le cose essenziali, quelle che imparavamo noi negli oratori come saper palleggiare e da lì si può passare ad un lavoro più specifico di tipo tattico".
ultimora
Signori: “Camarda e Pio Esposito il nostro futuro, punterei su di loro. Il problema…”
"Insomma, il calcio italiano oggi non ha una base. Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti. Retegui ha fatto una scelta di vita importante. Quando si decide di andare in Arabia a livello di allenamenti si può perdere qualcosa ma io credo che lui abbia tutte le qualità per diventare un grande attaccante. Camarda e Pio Esposito rappresentano il nostro futuro, io punterei su di loro".
Lo ha detto l'ex attaccante Giuseppe Signori a Dribbling in un anticipazione delle sue dichiarazioni. L'intervista integrale oggi alle ore 18:00 su Rai2. "Gattuso, come tutti i Ct, più che un allenatore è un selezionatore. Nelle ultime uscite ho visto una Nazionale cresciuta sotto l'aspetto dell'impegno e soprattutto dell'attaccamento ai colori della maglia e questo mi fa credere che l'Italia possa essere ancora competitiva. Conte? L'allenatore conta il giusto perché in campo ci vanno i giocatori, ma Conte fa sempre la differenza. È sicuramente lui il valore aggiunto del Napoli che è una squadra forte", ha aggiunto Signori.
(Red-Spr/Adnkronos)
© RIPRODUZIONE RISERVATA