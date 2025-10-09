FC Inter 1908
Mancini: “Siparietto del calcetto con Chivu? Ve lo racconto! Il giorno prima mi scrisse…”

Mancini: “Siparietto del calcetto con Chivu? Ve lo racconto! Il giorno prima mi scrisse…” - immagine 1
Il telecronista, intervenuto al podcast "The Table", ha raccontato così i retroscena dell'episodio col tecnico dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Perché mi dai del mister? Mi mandavi a quel paese quando giocavamo a calcetto!". Questa la divertente risposta di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, a Riccardo Mancini, commentatore DAZN, dopo la prima vittoria in campionato all'esordio contro il Torino. Il telecronista, intervenuto al podcast "The Table", ha raccontato così i retroscena dell'episodio: “In realtà tutto nasce il giorno prima: gli scrivo un messaggio.

Mancini: “Siparietto del calcetto con Chivu? Ve lo racconto! Il giorno prima mi scrisse…”- immagine 2
Getty Images

Noi ci siamo sentiti anche negli ultimi mesi, siamo rimasti comunque in contatto dopo tanti anni, c'eravamo conosciuti a Fox Sports. Gli dico: "Senti, ma domani mi toccherà chiamarti mister". E lui mi risponde mettendosi a ridere: "Vedrai che ti risponderò con una battuta". Ma io non mi aspettavo una battuta relativa al calcetto: mi ha spiazzato. Non è proprio verissimo che lo mandavo a quel paese, gli dicevo "Christian, vieni dietro, copri insieme a me".

Inter Chivu
Getty

Giocavamo insieme a centrocampo, ma lui non parlava, era come un soldato: si metteva lì e faceva ste ripetute avanti e indietro, il problema è che a volte non tornava e mi faceva un po' arrabbiare. Ma c'è l'umiltà del personaggio che veniva a giocare come fosse un nostro amico: persona di un cuore gigantesco, ci offriva il campo e non è scontato. Ci divertivamo, poi lo guardavamo calciare e la metteva davvero dove voleva. E' una persona molto vera e schietta, non fa giri di parole".

