Noi ci siamo sentiti anche negli ultimi mesi, siamo rimasti comunque in contatto dopo tanti anni, c'eravamo conosciuti a Fox Sports. Gli dico: "Senti, ma domani mi toccherà chiamarti mister". E lui mi risponde mettendosi a ridere: "Vedrai che ti risponderò con una battuta". Ma io non mi aspettavo una battuta relativa al calcetto: mi ha spiazzato. Non è proprio verissimo che lo mandavo a quel paese, gli dicevo "Christian, vieni dietro, copri insieme a me".

Giocavamo insieme a centrocampo, ma lui non parlava, era come un soldato: si metteva lì e faceva ste ripetute avanti e indietro, il problema è che a volte non tornava e mi faceva un po' arrabbiare. Ma c'è l'umiltà del personaggio che veniva a giocare come fosse un nostro amico: persona di un cuore gigantesco, ci offriva il campo e non è scontato. Ci divertivamo, poi lo guardavamo calciare e la metteva davvero dove voleva. E' una persona molto vera e schietta, non fa giri di parole".