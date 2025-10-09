Al tavolo di "Cose Scomode", podcast condotto da Giorgia Rossi, si discute anche delle alternative nella rosa dell'Inter di questa stagione.
Il giornalista ha raccontato un retroscena riguardante le alternative dell'Inter che hanno floppato la scorsa stagione
In particolare si è esaltata la grande prestazione di Ange-Yoan Bonny contro la Cremonese, con il francese che è un'alternativa di assoluto livello ai due titolari in attacco.
In merito a chi c'era però l'anno scorso, Sandro Sabatini ha dichiarato: "Arnautovic, Taremi e Zielinski non è che sono arrivati da soli alla Pinetina, hanno suonato il cancello e li hanno fatti entrare: mi sono informato e a quelli a cui l'ho chiesto mi hanno detto che li ha voluti Inzaghi. Correa anche, ma non volevo sparare sulla croce rossa".
