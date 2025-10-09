FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Sabatini svela: “Mi sono informato, mi hanno detto che questi 4 flop li ha voluti Inzaghi”

ultimora

Inter, Sabatini svela: “Mi sono informato, mi hanno detto che questi 4 flop li ha voluti Inzaghi”

Inter, Sabatini svela: “Mi sono informato, mi hanno detto che questi 4 flop li ha voluti Inzaghi” - immagine 1
Il giornalista ha raccontato un retroscena riguardante le alternative dell'Inter che hanno floppato la scorsa stagione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di "Cose Scomode", podcast condotto da Giorgia Rossi, si discute anche delle alternative nella rosa dell'Inter di questa stagione.

Inter, Sabatini svela: “Mi sono informato, mi hanno detto che questi 4 flop li ha voluti Inzaghi”- immagine 2
Getty

In particolare si è esaltata la grande prestazione di Ange-Yoan Bonny contro la Cremonese, con il francese che è un'alternativa di assoluto livello ai due titolari in attacco.

Inter, Sabatini svela: “Mi sono informato, mi hanno detto che questi 4 flop li ha voluti Inzaghi”- immagine 3
Getty Images

In merito a chi c'era però l'anno scorso, Sandro Sabatini ha dichiarato: "Arnautovic, Taremi e Zielinski non è che sono arrivati da soli alla Pinetina, hanno suonato il cancello e li hanno fatti entrare: mi sono informato e a quelli a cui l'ho chiesto mi hanno detto che li ha voluti Inzaghi. Correa anche, ma non volevo sparare sulla croce rossa".

Leggi anche
Infantino: “Italia-Israele? Ora c’è il cessate il fuoco e ne siamo felici....
Read pazzo di Dumfries: “Voglio essere come Denzel. Quando ho giocato contro di lui ho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA