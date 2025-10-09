In merito a chi c'era però l'anno scorso, Sandro Sabatini ha dichiarato: "Arnautovic, Taremi e Zielinski non è che sono arrivati da soli alla Pinetina, hanno suonato il cancello e li hanno fatti entrare: mi sono informato e a quelli a cui l'ho chiesto mi hanno detto che li ha voluti Inzaghi. Correa anche, ma non volevo sparare sulla croce rossa".