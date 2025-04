In un post l'ex allenatore nerazzurro ha smentito le voci su un suo approdo al club blucerchiato come dirigente

«Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria». Così Roberto Mancini sulle notizie circolate su un suo ritorno alla Sampdoria come dirigente o consulente esterno dopo che la proprietà blucerchiata ha optato per il cambio in panchina. Al posto di Semplici è stato preso Evani e con lui sono arrivati Lombardo e il figlio dell'ex ct, Andrea Mancini, come Ds.