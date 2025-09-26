UFFICIALE – Fininvest cede il Monza a Beckett Layne Ventures: Galliani lascia il club

FC Inter 1908
Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno finalizzato questa mattina il closing relativo alla cessione dell'AC Monza
Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno finalizzato questa mattina il closing relativo alla cessione dell'AC Monza. Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, va l'80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026.

L'operazione, secondo quanto si apprende, assegna al club un 'enterprise value' di 45 milioni di euro. In seguito alla cessione, Adriano Galliani ha comunicato ai nuovi proprietari che non accetterà l'incarico di presidente che gli era stato offerto.

"Una scelta difficile - spiega - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".

