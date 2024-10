Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Mandorlini, ex difensore dell'Inter, ha parlato della vittoria dei nerazzurri in Champions

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Mandorlini, ex difensore dell'Inter , ha parlato della vittoria dei nerazzurri in Champions League contro la Stella Rossa:

"La Stella Rossa non è al livello del Bayer, l'Inter credo che conosca bene il suo percorso. Per me Taremi è uno forte, credo che l'Inter sia ancora più forte ma è ancora altalenante".