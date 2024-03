Le parole dell'ex giocatore: "L’Inter è costruita con gente di gamba, quasi sempre si ricompatta in fase di non possesso per poi ripartire"

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Thomas Manfredini, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: "Inzaghi in questi anni sta facendo qualcosa di grande, lo ha fatto alla Lazio, lo sta facendo all’Inter. L’anno scorso ha giocato una finale, quest’anno ha vinto il campionato, poi è chiaro che giocando tanto talvolta si può perdere qualcosa, ma l’Inter gioca sempre bene, ha una propria identità ben definita. Non credo che l’Inter di quest’anno ed il Napoli dello scorso anno si somigliano. E' costruita con gente di gamba, quasi sempre si ricompatta in fase di non possesso per poi ripartire con giocatori veloci e tecnici però è anche vero che costruisce anche dal basso".