LionelloManfredonia, ex centrocampista della Juventus, intervistato da TuttoJuve, ha parlato così della prima parte di stagione dei bianconeri: "Non credo che siano partiti per vincere lo scudetto, c'è stato un cambiamento radicale da Allegri a Motta e credo che la priorità sia quella di fare comunque un ottimo campionato e andare più in fondo possibile in Champions. La Juve, tra l'altro, in Europa si sta comportando bene.