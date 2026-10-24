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Oggi alle 18 la Roma affronterà il Napoli al Maradona in un altro scontro diretto. Ed è proprio il tema degli scontri diretti che è stato affrontato a Radio Manà Manà.

Ecco cosa ne pensa Angelo Mangiante: "Abbiamo visto la Roma contro l'Inter e contro il Como, sono usciti fuori due pareggi che un anno fa sono state due sconfitte. Si è visto quindi che la Roma ha agganciato le altre negli scontri diretti, c'è stata anche la vittoria sull'Atalanta.

La Roma ha agganciato tutte e sta per mettere la freccia di sorpasso, forse non all'Inter ma si è avvicinata tantissimo ai nerazzurri. Gasperini si aspetta delle risposte in questa direzione nel match di oggi contro il Napoli"