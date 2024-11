Manicone: “Inter, col Lipsia partita di esperienza. Ha ragione Inzaghi…”

"No, ma il primo anno di Conte non ti porta ad avere pressioni di vincere subito. Sta costruendo, mentre l'Inter viene da anni in cui è abituata a stagioni del genere e ogni anno impara. Inzaghi mi piace perché è intelligente, umile".

"Basta vedere gli allenamenti di Gasperini. Questi possono fare due partite, fanno degli allenamenti incredibili. Vidi anni fa un allenamento pre-partita a Genova, andavano come in partita. Questi vanno a cento all'ora e per me possono arrivare fino in fondo".