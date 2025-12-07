FC Inter 1908
Le parole del ds del club azzurro prima della sfida contro la formazione di Spalletti che è ospite al Maradona
Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha parlato prima della partita contro la Juventus. «Una partita più importante dell'anno scorso?  Anche vedendo i risultati di oggi è importante dare continuità e vincere u altro scontro diretto. La formazione bianconera è forte, si sta ricostruendo. La maglia della Juve è stata cucita per vincere ha detto Spalletti in conferenza stampa, la maglia del Napoli è stata cucita sulla pelle per sognare e noi lavoriamo per questo ogni singolo giorno», ha spiegato.

-Partita fondamentale per il Napoli per continuare a sognare? 

Più decisiva per la Juve che per noi. Noi dobbiamo dare continuità, siamo in grande emergenza come loro. Per noi non è un alibi, spero che rientrino prima possibile per dare la possibilità al mister di scegliere. Le partite si possono pareggiare e perdere ma con questo atteggiamento siamo noi, ecco. 

-C'è anche una questione di lista tra i temi per gli acquisti di gennaio? 

Saremo pronti ad eventuali opportunità come abbiamo detto. Speriamo di recuperare i nostri giocatori che sono forti e determinanti. E c'è anche chi può uscire può liberare dei posti. In base alle necessità faremo virtù. 

