Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha parlato prima della partita contro la Juventus. «Una partita più importante dell'anno scorso? Anche vedendo i risultati di oggi è importante dare continuità e vincere u altro scontro diretto. La formazione bianconera è forte, si sta ricostruendo. La maglia della Juve è stata cucita per vincere ha detto Spalletti in conferenza stampa, la maglia del Napoli è stata cucita sulla pelle per sognare e noi lavoriamo per questo ogni singolo giorno», ha spiegato.