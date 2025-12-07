"Lo ha letteralmente tritato. Chivu umilia Fabregas e l'Inter travolge per 4 a 0 il Como. E' un risultato importante per la classifica e ancora più interessante per le riflessioni che accompagnano questo inatteso risultato. In estate la società nerazzurra aveva puntato sul tecnico spagnolo. Lo aveva fatto in maniera pubblica. Andando incontro a un contraccolpo pesante quando Fabregas ha deciso di restare sulle rive del lago.

Non è stato facile per il presidente Marotta gestire quel momento. Non è stato facile scegliere una nuova strada tecnica. Lo confesso, puntare su Chivu mi sembrava un triplo salto mortale. Immaginavo che sarebbe stato necessario un tecnico con ben altra esperienza per far ripartire il gruppo nerazzurro dopo le dolorose sconfitte della passata stagione. Invece Chivu per il momento sta rimanendo a galla. Anzi, direi che ha già superato qualche passaggio difficile. Bravo Marotta quindi, E occhio a questo Chivu che sta crescendo di partita in partita. Non atteggiandosi a santone ma portando avanti ottime idee di calcio. La sua Inter è credibile sia per la corsa allo scudetto, sia in Champions".