Mano Pulisic, Caressa: “Immagine chiara, tutte scuse. Ed è gravissimo che…”

Fabio Caressa, nel corso di Sky Calcio Club di ieri sera, è tornato in maniera perentoria sul gol irregolare di Pulisic in Genoa-Milan di sabato. Queste le sue considerazioni: "Si è parlato di un presunto fallo di mano, che secondo me è fallo di mano sul gol e questo gol ha deciso la partita. Zangrillo era furibondo. Rocchi ha dichiarato che loro se non hanno immagine certe non fanno intervenire il VAR. Ragazzi per me questa è un'immagine chiara. Non possono non aver visto certe immagini.

L'arbitro così non si prende responsabilità perché non si vede manco in tv, il VAR non si prende responsabilità e ci troviamo quindi di fronte ad una presa per i fondelli. Decidete con le immagini che avete, non ci venite a dire che non avete immagini sicure. E' una roba che non sta né in cielo, né in terra. Queste cose mi mandano fuori di testa. L'immagine è chiara, sembra chiara. Deve passare il principio che si giudica sulle immagini che ci sono, altrimenti chi produce la partita con 12 telecamere ha meno garanzie di chi la produce con 24. Questa è una cosa gravissima, potrebbero esserci altri 10 casi così fino a fine stagione. La cosa che non ci sono le immagini di fatto è una scusa".