Gaffe FIFA, mappa Ucraina senza Crimea. Il portavoce: “Ma state bene?”

Heorhii Tykhyi, portavoce del Ministero degli Affari esteri d'Ucraina, su X, è entrato in polemica con la FIFA. Nel mirino la mappa che l'organizzazione mondiale del calcio ha utilizzato sui propri profili durante il sorteggio di venerdì per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Sulla mappa postata la Crimea appariva inserita in territorio russo e non appartenente all'Ucraina.