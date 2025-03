Nel processo che si sta celebrando in Argentina è sotto accusa lo staff medico che si è occupato l'ex calciatore prima della sua scomparsa

Un altro colpo di scena nel processo sulla morte di Diego Armando Maradona. Dopo le foto clamorose, mostrate in aula, delle condizioni fisiche in cui l'ex calciatore è stato lasciato morire, è stato arrestato un testimone per falsa testimonianza.