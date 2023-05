Marchegiani: “City-Inter, aspetto mentale conta. Lazio brava a gestire sempre”

L'ex portiere ha detto la sua sulla finale del 10 giugno e sulla vittoria dei biancocelesti in chiave quarto posto

Sessantesei punti in classifica quando mancano due giornate alla fine del campionato di Serie A. Il prossimo scontro contro l'Atalanta, poi l'ultima fuori casa contro il Torino. L'Interdeve ancora conquistare un posto in Champions per la prossima stagione. La Lazio intanto l'ha superata in classifica dopo la vittoria sull'Udinese per uno a zero con gol su rigore di Immobile.

Luca Marchegiani, su Skysport, ha parlato della squadra biancoceleste e della lotta per i primi quattro posti in classifica. E sulla squadra biancoceleste ha detto: «La Lazio merita il posto in CL, ci mancherebbe. Ha fatto un campionato straordinario e ha gestito bene tutte le partite, poi ha perso un po' di freschezza anche perché Sarri si è affidato ad una rosa ridotta. Della Lazio mi piace la gestione della partita, controlla il ritmo della gara e non dà mai la sensazione di subire l'avversario».

«L'aspetto mentale conta, chi entra in campo per fare una partita difensiva non si deve abbattere. L'Inter ha ritrovato la sua pazienza», ha sottolineato l'ex portiere.

(Fonte: SS24)