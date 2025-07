Ora è complicato, perché con la partenza di Inzaghi e l'arrivo di Chivu sembra debba ricostruire la squadra: io non credo sia così perché l'Inter, per i giocatori che ha, è in grado di fare un campionato di vertice. Però è anche vero che se vuoi innovare, non è semplice: vendere non è semplice, a meno che non ti privi di giocatori importanti e sarebbe sbagliato. Io poi non credo che ci sia qualcosa di irrisolvibile tra la squadra e Calhanoglu, anzi penso che sia già risolto".