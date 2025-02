Firenze? La mia idea è questa: una gara si può sbagliare, anzi, sarebbe strano con questo calendario non sbagliarne una ogni tanto. La cosa che mi fa riflettere è stata la difficoltà di cambiare la partita nel momento in cui si incanala diversamente da come l’avevano prevista. E lo avevo visto già nel derby. L’allenatore ha questa idea, ma anche i giocatori io dico… Li ha messi gli attaccanti con la Fiorentina, ma era come se non ci credessero. Ho una stima enorme io del gioco dell’Inter e tutto, ma nel momento in cui la gara scivola via… Diventa meno efficace ecco”.