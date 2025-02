Quale futuro per Pio Esposito a giugno? Ne parla Sky Sport in vista dell'estate, al momento è questa l'ipotesi preferita ad Appiano

Quale futuro per Pio Esposito a giugno? L'attaccante, in prestito dall'Inter, sta trascinando lo Spezia in Serie B a suon di gol. Fin qui, 12 gol in 22 partite per il centravanti classe 2005 (oggi l'ultimo al Palermo). Ecco il punto di Sky Sport sul suo futuro: