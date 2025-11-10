Luca Marchegiani, tra gli opinionisti di Skysport, dopo Inter-Lazio ha parlato di quanto successo nei novanta minuti a San Siro e non solo a partire da Lautaro Martinez che ha sbloccato la partita.
Marchegiani: “Lautaro compensa il disequilibrio. Inter non è superficiale, si esalta con…”
«Lautaro? Fortissimo, un centravanti a livello mondiale, in Italia è il top, non c'è bisogno di ripeterlo. Si parla di momenti in cui non segna, ma quasi come se alla fine compensa il disequilibrio, un gol bellissimo quello contro la Lazio».
«Non credo che l'Inter sia superficiale. L'Inter ha coscienza e consapevolezza del suo ruolo in questa stagione, hanno un atteggiamento sopra ritmo sulla palla e quando gli riesce è una conseguenza dell'esaltazione, quella di cercare la giocata spettacolare. Si esaltano in questo modo aggressivo di attaccare la partita, ma dovrebbero essere più concreti e si concedono tacchi, aperture al buio, ma la squadra di Chivu è stata eccezionale con la Lazio», ha aggiunto rispetto alla gara contro i biancocelesti.
