Luca Marchegiani, tra gli opinionisti di Skysport, dopo Inter-Lazio ha parlato di quanto successo nei novanta minuti a San Siro e non solo a partire da Lautaro Martinez che ha sbloccato la partita.

«Non credo che l'Inter sia superficiale. L'Inter ha coscienza e consapevolezza del suo ruolo in questa stagione, hanno un atteggiamento sopra ritmo sulla palla e quando gli riesce è una conseguenza dell'esaltazione, quella di cercare la giocata spettacolare. Si esaltano in questo modo aggressivo di attaccare la partita, ma dovrebbero essere più concreti e si concedono tacchi, aperture al buio, ma la squadra di Chivu è stata eccezionale con la Lazio», ha aggiunto rispetto alla gara contro i biancocelesti.