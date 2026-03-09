Il Milan ha vinto 1-0 nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan: ecco le parole di Marchegiani ai microfoni di Sky

Matteo Pifferi Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 00:03)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato così della vittoria del Milan contro l'Inter nel derby:

"Ricci era rigore? Se il Var lo richiama è come se gli dici che c'è un fallo di mano e non l'hai visto. Secondo me Doveri non lo vede, sembra che aumenti il volume e poi in realtà il braccio è davanti al corpo"

"Luis Henrique? A volte si fa sorprendere, è un giocatore così, si sta guadagnando il suo spazio ma quel qualcosa in più non ce l'ha. Bonny e Pio Esposito giocano molto meglio se ci sono gli altri due, oggi si è visto che non hanno funzionato in coppia. L'Inter si era presentata a questa partita con 10 punti, gioca lo scontro diretto e arriva a 7, la paura di essere ripresi ti viene.

L'Inter ha sempre segnato quest'anno in campionato tranne col Milan, che ne dà tanti a tutti. E' stata una partita brutta fino all'occasione di Mkhitaryan, poi due episodi e poi il Milan si è difeso bene. Il braccino può venire ma una partita dopo 16 partite si può anche perdere. L'Inter pensa ancora all'anno scorso? A questa cosa non ci credo, tanti la pensano. Ci sono tanti giocatori di livello, nel calcio le sconfitte si mettono alle spalle"