Marco Astori Redattore 8 marzo - 23:59

Nel corso della Domenica Sportiva, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha commentato così gli episodi controversi del finale di Milan-Inter: "Su Carlos Augusto non si può parlare di gol annullato, Doveri ha fischiato prima che il pallone entrasse in rete: c'era la solita confusione in area, lui ha bloccato prima per mettere ordine.

Al minuto 95 però c'è un tocco di mano di Ricci: Doveri è coperto e non può vedere nulla, deve aiutarlo il VAR. Guardate il braccio di Ricci: lui non si aspetta il pallone e fa di tutto per toglierlo, ma colpisce nettamente il pallone col braccio. Abisso è al VAR, io non accetto che questa situazione la decida il VAR: manda al monitor Doveri, è il migliore, il più forte, il più esperto, e decide lui se è rigore e no. Perché lui sta roba non l'ha vista.

E quando vai al monitor e vedi questo, questo è calcio di rigore. Perché non l'hanno mandato? Dovete chiederlo a loro, non hanno valutato chiaro ed evidente errore, una situazione inaspettata: tutto può essere, ma mandalo al monitor. La cosa che non è accettabile è che hai Doveri in campo e non lo mandi a vedere: ma mandalo a vedere, poi decide lui".