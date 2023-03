Marchegiani: “Inzaghi deve crescere sulla comunicazione. Dell’Inter non si spiega…”

«Io trovo difficoltà a trovare spiegazione logica alla stagione dell'Inter, anche perché è ancora seconda. Ma otto sconfitte sono un indice negativo per una squadra che considero forte. Inzaghi non ha giocatori che saltano l'uomo e deve arrivare a segnare col gioco di squadra e quando affronta partite che non riesce a sbloccare si espone alle ripartenze. Ma questa mia idea non giustifica il divario tra gare in case e fuori casa. Non vedo spiegazioni tattiche, piuttosto qualcosa che ha che fare con la psicologia», ha spiegato.