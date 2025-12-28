FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marchegiani: “Primo tempo dell’Inter bellissimo. Non credo che in Italia ci sia…”

ultimora

Marchegiani: “Primo tempo dell’Inter bellissimo. Non credo che in Italia ci sia…”

Marchegiani: “Primo tempo dell’Inter bellissimo. Non credo che in Italia ci sia…” - immagine 1
Al termine di Atalanta-Inter, dagli studi di Sky Sport l'ex portiere ha commentato la vittoria della squadra di Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Marchegiani: “Primo tempo dell’Inter bellissimo. Non credo che in Italia ci sia…”- immagine 2
Getty Images

Al termine di Atalanta-Inter, dagli studi di Sky Sport Luca Marchegiani ha commentato la vittoria della squadra di Chivu. L'ex portiere ha inoltre elogiato Pio Esposito. "Il primo tempo dell'Inter è stato bellissimo, non credo che in Italia ci sia una squadra che faccia quel tipo di partita, grande movimento, aggressività, bella tecnica".

Marchegiani: “Primo tempo dell’Inter bellissimo. Non credo che in Italia ci sia…”- immagine 3

"Il secondo tempo mi è sembrata una gara equilibrata, soprattutto quando l'Atalanta ha cambiato modulo. Pio Esposito? Sa fare bene un sacco di cosa, poi è giovane, sentite come parla?".

(Sky Sport)

 

Leggi anche
Inter, Lautaro primo tra i marcatori nel 2025 in Serie A: ‘poker’ dopo 4 anni
Toni: “Con Bonny ed Esposito Inter ha spalle coperte. Lautaro, meno gol ma più leader”

© RIPRODUZIONE RISERVATA