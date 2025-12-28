Al termine di Atalanta-Inter, dagli studi di Sky Sport Luca Marchegiani ha commentato la vittoria della squadra di Chivu. L'ex portiere ha inoltre elogiato Pio Esposito. "Il primo tempo dell'Inter è stato bellissimo, non credo che in Italia ci sia una squadra che faccia quel tipo di partita, grande movimento, aggressività, bella tecnica".
"Il secondo tempo mi è sembrata una gara equilibrata, soprattutto quando l'Atalanta ha cambiato modulo. Pio Esposito? Sa fare bene un sacco di cosa, poi è giovane, sentite come parla?".
(Sky Sport)
