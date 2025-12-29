FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Cosa deve fare Frattesi? Con Zielinski così non gioca mai, meglio anche di Barella”

ultimora

Trevisani: “Cosa deve fare Frattesi? Con Zielinski così non gioca mai, meglio anche di Barella”

Trevisani: “Cosa deve fare Frattesi? Con Zielinski così non gioca mai, meglio anche di Barella” - immagine 1
Il giornalista, durante il programma tv Pressing, ha parlato della possibilità del centrocampista dell'Inter di andare via a gennaio
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Riccardo Trevisani, durante il programma tv Pressing, ha parlato della possibilità del centrocampista dell'Inter Frattesi di andare via a gennaio:

Trevisani: “Cosa deve fare Frattesi? Con Zielinski così non gioca mai, meglio anche di Barella”- immagine 2

Cosa deve fare Frattesi? Andare a giocare perché con Zielinski in questa condizione il campo non lo vede mai. Mai, mai, mai, mai, mai... Zielinski sta facendo  meglio di Mkhitaryan e anche di Barella. Se vuole giocare, l'Inter non è il suo posto".

 

 

 

Leggi anche
Cassano: “Io vengo dalla strada e a Pio Esposito ora voglio dare questo consiglio”
Sky – Inter, buone notizie per Chivu: Acerbi è tornato a lavorare col gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA