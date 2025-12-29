Il giornalista Riccardo Trevisani, durante il programma tv Pressing, ha parlato della possibilità del centrocampista dell'Inter Frattesi di andare via a gennaio:
Trevisani: “Cosa deve fare Frattesi? Con Zielinski così non gioca mai, meglio anche di Barella”
Il giornalista, durante il programma tv Pressing, ha parlato della possibilità del centrocampista dell'Inter di andare via a gennaio
Cosa deve fare Frattesi? Andare a giocare perché con Zielinski in questa condizione il campo non lo vede mai. Mai, mai, mai, mai, mai... Zielinski sta facendo meglio di Mkhitaryan e anche di Barella. Se vuole giocare, l'Inter non è il suo posto".
