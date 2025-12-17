Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Marchetti ha parlato della sua carriera e ha criticato aspramente il tecnico

Gianni Pampinella Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 22:16)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Marchetti ha parlato della sua carriera. L'ex portiere indica quello che è stato per lui il peggiore allenatore che ha avuto quando era in attività. "Blessin è il peggior allenatore mai visto. Ci trattava di m... e ci umiliava in continuazione, anche singolarmente".

Ci racconti. — "Prendeva i giocatori e li insultava. Odiava gli italiani. Calafiori lo massacrava, gli diceva che era un “italian bastard”. Soffriva me, Criscito e Behrami. Infatti, non è un caso che Pandev scelse di accettare il Parma in Serie B pur di scappare".

Se la prendeva anche con lui? — "Le sembra normale che un ragazzo che ha vinto tutto in Italia e in Europa finisca a fare i tiri con i ragazzini a fine allenamento? Blessin lo umiliava in continuazione. Lui è andato via prima di mettergli le mani addosso".

