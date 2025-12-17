Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Marchetti ha parlato della sua carriera. L'ex portiere indica quello che è stato per lui il peggiore allenatore che ha avuto quando era in attività. "Blessin è il peggior allenatore mai visto. Ci trattava di m... e ci umiliava in continuazione, anche singolarmente".
Marchetti: “Blessin il peggiore, ci trattava di me**a. Odiava gli italiani. Pandev scelse…”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Marchetti ha parlato della sua carriera e ha criticato aspramente il tecnico
Ci racconti.—
"Prendeva i giocatori e li insultava. Odiava gli italiani. Calafiori lo massacrava, gli diceva che era un “italian bastard”. Soffriva me, Criscito e Behrami. Infatti, non è un caso che Pandev scelse di accettare il Parma in Serie B pur di scappare".
Se la prendeva anche con lui?—
"Le sembra normale che un ragazzo che ha vinto tutto in Italia e in Europa finisca a fare i tiri con i ragazzini a fine allenamento? Blessin lo umiliava in continuazione. Lui è andato via prima di mettergli le mani addosso".
(Gazzetta dello Sport)
