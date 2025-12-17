Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così del Como dopo la sconfitta contro la Roma:
Caressa: “Mi piace tanto Fabregas ma devo dire una cosa sul suo gioco. E Gasperini…”
"La Roma ha giocato una grande partita contro il Como, poi ci sono state le parole di Gasp che ha detto che aveva preparato la partita così perché il Como gioca tanto con il portiere e ha tirato una frecciatina, ha detto che è un gioco stucchevole e noiosissimo. Se la Roma non avesse attaccato il portiere, il portiere avrebbe aspettato con la palla tra i piedi, ma dai.
Amo moltissimo Fabregas, sia dal punto di vista comunicativo sia sulle prestazioni e sullo sviluppo del Como, è molto bravo ma questo gioco è veramente noioso. Gasp ha trovato la contromossa, ha attaccato il portiere ma la squadra era pronta, questo dovrebbe porre delle domande a chi fa questo gioco.
Vedrete che contro il Como, molti studieranno le mosse di Gasp e le useranno. Gasp ha ragione, è un gioco noioso"
