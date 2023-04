Marchetti: “Champions? Chi giocherà con le italiane è favorito ma mi chiedo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Real-Chelsea forse non è una finale anticipata, ma una semifinale sì. Sicuramente City-Bayern è una finale anticipata, erano le due favorite per arrivare fino in fondo. Sicuramente City-Real è una finale anticipata, parliamo di quella che sarà salvo sorprese la semifinale.