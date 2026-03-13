“Il Como sta approfittando del campionato delle imperfette: nessuno ha messo la marcia alta e il Como sta facendo un grande percorso, crescendo di partita in partita. Juve e Roma si giocano il posto in Champions ma giocare senza pressioni in un momento in cui le pressioni determinano i risultati, può essere un vantaggio per la squadra di Fabregas che non va sottovalutato”. Lo ha detto Luca Marchetti di Sky Sport, esperto di mercato, intervenuto a Radio Marte.