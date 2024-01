Marchetti: “La Juve sogna Ederson ma può prendere Samardzic già a gennaio e…”

"Allegri pubblicamente ha una faccia, quella dell’allenatore che rispetta le necessità della società, poi però delle richieste le fa e un centrocampista serve. È evidente che un elemento in più a centrocampo farebbe comodo, non credo però che i soldi di operazioni come Dragusin e Ranocchia possano bastare. Serve un centrocampista che possa fare la differenza adesso e per il futuro. Per questo si parla con Samardzic e visti i rapporti con l’Udinese può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto. Il sogno della Juventus sarebbe Ederson, ma l’Atalanta lo giudica incedibile come Koopmeiners. La Juve cerca un tuttocampista e il brasiliano ha quelle caratteristiche.”