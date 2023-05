Marchetti: “L’Inter festeggia e si prepara per la Champions. E non dite che è merito…”

L’Inter si porta a casa la coppa, Simone sa ancora come si fa. E ora parte l’attacco alla seconda, di coppa. Quella che conta di più ma che per l’Inter è un’opportunità. Vincere aiuta a vincere. Vincere serve per vincere. E l’Inter ha bisogno di vincere. Per consolidare il progetto, per capire come proseguirlo, per dare ancora più fiducia a Simone Inzaghi. E questa vittoria, queste finali, dovrebbero servire proprio a questo. A far capire che i progetti vanno giudicati nel lungo periodo, non necessariamente legati al risultato finale. Inzaghi ha avuto il grandissimo merito non solo di traghettare l’Inter in un momento difficile, soprattutto di risultati. Ma di mettere la sua squadra nelle migliori condizioni per affrontare, il finale, decisivo, di stagione.