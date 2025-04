Marchetti: “Lotta scudetto? Tra Inter e Napoli bisognerà capire una cosa”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti ha commentato la lotta scudetto tra Inter e Napoli. "La testa inciderà molto su questo finale di campionato, l’Inter ha qualche partita in più decisiva sul fronte Champions, bisogna capire chi tra Napoli e Inter riuscirà a reggere meglio la tensione. 13 punti potrebbero bastare per la vittoria dello scudetto, qualora il Napoli non dovesse raggiungere il tricolore non sarebbe affatto un fallimento: la stagione sarebbe comunque molto buona".