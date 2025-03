Marcolin: “Questa Inter fa paura. Atalanta aggredita, ha dovuto adattarsi”

Dario Marcolin, su DAZN, ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Atalanta: «Prova di maturità? Spallata al campionato, prova fisica, di cattiveria. L'Inter crea ripartenze con tanti uomini. L'Atalanta è stata sorpresa da questo attacco dal primo minuto e non ha concesso alla squadra di casa di giocare nella sua metà campo. L'Inter sa fare tutto, ha ritrovato anche la fase difensiva che le era mancata della prima parte del campionato. Ha cambiato un pensiero, ha aggredito l'Atalanta, le ha tolto il palleggio e Gasperini ha dovuto adattarsi al gioco dei nerazzurri. Fin dai primi minuti ha aggredito la squadra bergamasca. Lo ha detto Lautaro che la partita è stata preparata bene. Quella di questa sera è un'Inter che fa sicuramente paura».

«Sul fronte scudetto non esce ridimensionata l'Atalanta. Il Napoli si è più normalizzato non sta facendo le prestazioni che faceva col 4-3-3. Il dna del Napoli che è rimasto in cima alla classifica era quello con gli esterni, è più normale rispetto a prima. Conte è sicuramente un valore aggiunto. La quota scudetto sicuramente è molto più bassa del solito», ha aggiunto l'opinionista.