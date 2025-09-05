Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Dario Marcolin ha fatto il punto sulla Serie A e in particolare sulla lotta scudetto. “Il Napoli ha la rosa più forte della serie A, il mercato che ha fatto non lo ha realizzato nessuno, il Napoli ha avuto le idee chiare rispetto a tante altre squadre, il club azzurro ha accontentato il proprio allenatore. Del resto tra Conte e De Laurentiis l’amore si era detto che sarebbe continuato grazie anche ad una promessa di un certo tipo mercato e la promessa è stata mantenuta. Gli altri club hanno fatto meno o sono in costruzione. Il Napoli è una garanzia, non è un caso che abbia vinto al 95’".
Marcolin: “Inter, sconfitta con l’Udinese fa pensare una cosa. Il Napoli ha la rosa più forte”
"La Juve è solida ma si affida molto a 2-3 giocatori, non è ancora un collettivo, Openda e Zeghrova arricchiscono l’attacco ma dobbiamo verificarli in serie A. Lo scivolone con l’Udinese induce a pensare che l’Inter debba trovare nuovi equilibri dopo cambio di Inzaghi, l’arrivo di Chivu e la necessità di una squadra che deve rigenerarsi".
"La Roma ha più margini di tutti, l’allenatore ha fame, ha l’occasione di guidare di nuovo una grande squadra ma da comandante e non da comprimario del progetto. Metto Napoli, Inter, Roma e Juventus metto davanti alle altre, il Milan un po’ più dietro perché è vero che ha una sola gara a settimana ma è anche vero che in difesa avrebbe dovuto rinforzarsi meglio".
