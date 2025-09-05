Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Dario Marcolin ha fatto il punto sulla Serie A e in particolare sulla lotta scudetto. “Il Napoli ha la rosa più forte della serie A, il mercato che ha fatto non lo ha realizzato nessuno, il Napoli ha avuto le idee chiare rispetto a tante altre squadre, il club azzurro ha accontentato il proprio allenatore. Del resto tra Conte e De Laurentiis l’amore si era detto che sarebbe continuato grazie anche ad una promessa di un certo tipo mercato e la promessa è stata mantenuta. Gli altri club hanno fatto meno o sono in costruzione. Il Napoli è una garanzia, non è un caso che abbia vinto al 95’".