Luca Marelli, ex arbitro e ora commentatore arbitrale di DAZN, è tornato su un episodio accaduto in Bologna-Inter, ovvero il contatto Darmian-Thuram e l'ammonizione per l'attaccante francese.

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Marelli: "Chiaro e evidente errore"

“Un episodio che fortunatamente non ha avuto nessuna conseguenza sul risultato perché poi l'Inter ha vinto lo stesso per 3 a 1, però dalle prime immagini sembrava un contatto molto marginale e molto accentuato. È apparso subito esagerato, eccessivo, il cartellino giallo per simulazione perché un contatto pareva esserci. Poi da questa immagine si nota che invece c'è stato proprio un chiaro aggancio sulla gamba di Thuram, la gamba di appoggio perché la gamba sinistra era in appoggio per la sterzata. In questa circostanza bisogna considerare l’intensità. Detto ciò, considerando anche il fatto che il giocatore è stato ammonito per simulazione, pertanto è evidente che Doveri ha visto qualcosa che in realtà non è accaduto, a mio parere c'è molto di chiaro e evidente errore e c'è molto margine per un intervento del VAR con un infield review. Poi a limite poteva decidere che il contatto fosse leggero, ma per quanto mi riguarda questo era un calciatore di gore da assegnare”.