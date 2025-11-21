Massimo Marianella, su Skysport, ha parlato della sfida tra Inter e Milan che si giocherà domenica sera. «Per me Thuram giocherà nella sfida contro i rossoneri dal primo minuto. Si tratta del resto di una partita di un'importanza capitale per la stagione dell'Inter e deve giocarla con gli uomini più forti», ha sottolineato il giornalista durante Friday Night Football.
Marianella: “Thuram nel derby, ecco perché. E nel Milan giochi Bartesaghi”
Il derby si avvicina e si parla delle possibili scelte di Chivu in attacco, con Marcus che dovrebbe tornare accanto a Lautaro dal primo minuto
«Il Milan? Importante il recupero di Pulisic oltre a quello di Rabiot. Estupinan o Bartesaghi? La risposta è facile. Bartesaghi dovrebbe giocare, ce lo dice il nostro calcio che ci implora e lui ha dimostrato di essere all'altezza di una possibile maglia da titolare», ha detto sulla formazione di Allegri il giornalista.
(Fonte: SS24)
