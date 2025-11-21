Marianella: “Thuram nel derby, ecco perché. E nel Milan giochi Bartesaghi”

Massimo Marianella, su Skysport, ha parlato della sfida tra Inter e Milan che si giocherà domenica sera. «Per me Thuram giocherà nella sfida contro i rossoneri dal primo minuto. Si tratta del resto di una partita di un'importanza capitale per la stagione dell'Inter e deve giocarla con gli uomini più forti», ha sottolineato il giornalista durante Friday Night Football.