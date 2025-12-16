Marianella: “Inter, Dumfries assenza pesante. Sostituto? Voterò sempre…”

Massimo Marianella, nel suo focus negli studi di Sky Sport sull'Inter, ha parlato dell'assenza pesante di Dumfries che i nerazzurri dovranno fronteggiare ancora per diverse settimane dopo l'operazione di oggi. Qui le sue considerazioni:
"Dumfries è un titolarissimo fondamentale nella doppia dimensione: il contenimento e la realizzazione. Sui calci piazzati è straordinario, il primo che chiederei di marcare se fossi l'allenatore avversario. Luis Henrique? Un po' inventato in quella posizione lì. L'idea che l'Inter possa pensare al mercato, ci sta. Io comunque voterò sempre Darmian: è forte, duttile e sa gestire i momenti della partita".
