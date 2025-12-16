FC Inter 1908
Viviano: "Scudetto? Io metto il Milan dietro a Inter e Napoli. A Genova i nerazzurri…"

Viviano: “Scudetto? Io metto il Milan dietro a Inter e Napoli. A Genova i nerazzurri…”

Intervenuto nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Emiliano Viviano ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo i risultati del weekend
Intervenuto nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Emiliano Viviano ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo i risultati del weekend:

"Secondo me la situazione sta andando come l'abbiamo sempre descritta, con quelle tre lì davanti. Vedremo come arriveranno con la benzina e come andrà in Europa, ma noi abbiamo sempre parlato di Napoli, Inter e Milan, che io metto un gradino sotto".

"L'Inter a Genova ha fatto una partita in cui il Genoa non aveva possibilità di tirare in porta, eppure a un certo punto ha rischiato di rimetterla in discussione".

(Fonte: Aura Sport)

