Marianella sull’Inter: “Una cosa mi sorprende. E c’è un grande punto interrogativo”

Matteo Pifferi Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 19:46)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter-Napoli, match in programma domani sera:

"L'Inter ci arriva leggermente meglio, il Napoli ha avuto un percorso più altalenante ma è lì. Sono le due squadre principali che lotteranno per lo Scudetto secondo me. Il Milan starà lì fino alla fine, Juve e Roma saranno delle alternative ma lotteranno per il quarto posto alla fine. Il Milan è il terzo incomodo nella lotta tra Inter e Napoli, quindi questa è una di quelle sfide che si possono definire partita scudetto"

"Entrambe credono di poter vincere lo scudetto, se batti la più diretta concorrente fai un salto in avanti doppio, sia dal punto pratico che mentale. L'Inter è stata più continua del Napoli, il Napoli ha avuto degli alti e bassi anche preoccupanti come a Udine e Bologna. Poteva essere un punto di non ritorno e invece è stato un punto di ripartenza, ha avuto anche dei bassi ancora come col Benfica e col Verona ma il Napoli si è ricompattata.

Mi sorprende che non abbia vinto nessuno degli scontri direttissimi, questa è una grande occasione, l'Inter sta bene, ha perso una delle ultime nove, ha più continuità, gioca in casa, è favorita. Se posso aggiungere: più che domandarmi sul trio difensivo è l'esterno destro contro una squadra che poggia molto il lavoro offensivo sugli esterni. Luis Henrique è adattato, è un grande punto interrogativo, ci mette tanta volontà ma non è la risposta da Inter in un momento così importante. Secondo me Conte legge questa formazione e mette un cerchietto e dice, devo trovare il modo di sfruttare il mismatch"

"Akanji? Era un fattore anche al City, sono rimasto sorpreso quando Guardiola ha deciso di lasciarlo andare. Forse c'erano vicende contrattuali o la voglia di vestire un'altra maglia prestigiosa come quella dell'Inter. Akanji è stato un fattore al City e lo è anche all'Inter. Guardiola starà rimpiangendo di non avere Akanji visto che anche Ake potrebbe andare via e visti gli infortuni di Dias e Gvardiol. Lautaro? Fa la differenza, si è trasformato in un giocatore più forte ancora dopo la fascia da capitano. Per tanti può essere un freno, per lui la fascia da capitano è stata un moltiplicatore di volontà, di rendimento. E' fortissimo, può fare la differenza in qualsiasi partita e contro chiunque"