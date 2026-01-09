Inter-Napoli è stata affidata a Daniele Doveri che ha già diretto il match d'andata, finito tra le polemiche per il calcio di rigore assegnato al Napoli su consiglio del guardalinee.
Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset, ha commentato così la designazione arbitrale per il big-match di domenica sera a San Siro:
"Le due caratteristiche che fanno di Daniele Doveri il miglior arbitro italiano? La prima è la credibilità, che significa accettazione incondizionata. La seconda? Indipendenza di giudizio, non patisce condizionamenti esterni"
