Inter-Napoli a Doveri, Cesari: “È il miglior arbitro italiano per due motivi”

Inter-Napoli è stata affidata a Daniele Doveri che ha già diretto il match d'andata, finito tra le polemiche
Inter-Napoli è stata affidata a Daniele Doveri che ha già diretto il match d'andata, finito tra le polemiche per il calcio di rigore assegnato al Napoli su consiglio del guardalinee.

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset, ha commentato così la designazione arbitrale per il big-match di domenica sera a San Siro:

"Le due caratteristiche che fanno di Daniele Doveri il miglior arbitro italiano? La prima è la credibilità, che significa accettazione incondizionata. La seconda? Indipendenza di giudizio, non patisce condizionamenti esterni"

