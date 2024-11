Nessuna penalizzazione per Maurizio Mariani, arbitro di Inter-Napoli tanto chiacchierato dopo il rigore concesso ai nerazzurri nel big match di San Siro. Alcune voci parlavano di una possibile retrocessione dell'arbitro in Serie B per aver commesso un ipotetico errore sull'assegnazione del penalty: ma a conferma del fatto che a livello regolamentare e di protocollo quanto accaduto fosse corretto, l'AIA non ha designato il direttore di gara per dirigere una partita di Serie B.