Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul mercato delle squadre di Serie A, indicando nell'Inter la candidata numero uno per lo scudetto: "Non è stato tra i mercati più esaltanti onestamente, ci sono state molte situazioni sofferte dalle squadre, rinviate agli ultimi giorni, cosa che di solito non accadeva. I club che hanno fatto di più e meglio sono Napoli e Juventus. Conte è stato non solo accontentato, ma fatto felice".