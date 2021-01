Pierpaolo Marino: “Via Lasagna? Non parte. Lo scudetto? Vedo l’Inter avanti”

Prima della partita contro l’Inter, il dirigente dell’Udinese ha rilasciato un commento ai microfoni di Skysport. Le sue dichiarazioni sono state queste: «Lasagna ultima partita e arriva Llorente? Tante chiacchiere sorte nell’ultima settimana di mercato. Gli agenti fanno il loro lavoro. Non abbiamo nessuna intenzione di privarci di Lasagna per noi lui è importantissimo e ci aggrappiamo a lui per questa Udinese. Non posso che prendere atto di queste voci di mercato, frutto del lavoro dei procuratori, specie quando cambiano. Ma noi vedremo chi avrà letto meglio la sfera di cristallo».

-Da grande conoscitore del calcio, chi vince secondo lei lo scudetto?

Una tra le due milanesi. Vedo avanti l’Inter, è una rosa completa. I giudizi tecnici sono sempre lontani dal campo e dalle vicissitudini del campionato. Non scommetto ma cerco di vivere la realtà delle cose.

(Fonte: Skysport)