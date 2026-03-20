Della chance scudetto di Napoli e Milan, distanti 9 e 8 punti dall'Inter, ha parlato a L'ascia raddoppia il giornalista Andrea Marinozzi

Della chance scudetto di Napoli e Milan, distanti 9 e 8 punti dall'Inter, ha parlato a L'ascia raddoppia il giornalista Andrea Marinozzi:

"Chance a Napoli e Milan di tenere aperto il campionato? Briciole, in questo momento le do più al Napoli che al Milan. Per quello che stanno vivendo e per i recuperi, però domani sarà una partita scomoda col Cagliari. Il Milan non mi è dispiaciuto in questo periodo, veniva da un derby meritatamente vinto. Gli 8 punti per il Milan e i 9 del Napoli sono tanti, l'Inter da settimane ha impostato la modalità gestione, credo che possa servire e bastare questa modalità per arrivare in fondo".