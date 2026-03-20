Ne resterà una sola a impensierire l'Inter? E' la speranza del Napoli e di Conte. La partita di Cagliari è stata vinta con potenza, consapevolezza e solidità. Senza spettacolo, ma con zero rischi in difesa. E' un Napoli diverso rispetto a quello degli ultimi tempi, non è un caso che abbia ritrovato De Bruyne e McTominay. Conte dovrà insistere con il modulo che prevede Hojlund in avanti e senza più neanche un minuto per Lukaku. A proposito di Lukaku: cosa è successo? E' già finita? In anticipo?".