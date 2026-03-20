fcinter1908 ultimora Sabatini: “Napoli a -6, Inter con gara in più ma calendario complicato. E Lukaku dov’è?”

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Sabatini: “Napoli a -6, Inter con gara in più ma calendario complicato. E Lukaku dov’è?”

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Il pensiero del noto opinionista a proposito della candidatura della squadra di Conte per lo scudetto in attesa di Fiorentina-Inter
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sandro Sabatini, attraverso il suo account Instagram, ha commentato quanto accaduto nell'anticipo di Serie A di questo pomeriggio tra Napoli e Cagliari in chiave scudetto. Queste le sue considerazioni:

Sabatini: “Napoli a -6, Inter con gara in più ma calendario complicato. E Lukaku dov’è?”- immagine 2

"Napoli a -6 con otto partite da giocare, Inter a +6 con nove partite da giocare. Le prossime dei nerazzurri sono abbastanza complicate sulla carta, mentre il Napoli avrà il momento della verità alla prossima giornata con lo scontro diretto al Diego Armando Maradona contro il Milan.

Ne resterà una sola a impensierire l'Inter? E' la speranza del Napoli e di Conte. La partita di Cagliari è stata vinta con potenza, consapevolezza e solidità. Senza spettacolo, ma con zero rischi in difesa. E' un Napoli diverso rispetto a quello degli ultimi tempi, non è un caso che abbia ritrovato De Bruyne e McTominay. Conte dovrà insistere con il modulo che prevede Hojlund in avanti e senza più neanche un minuto per Lukaku. A proposito di Lukaku: cosa è successo? E' già finita? In anticipo?".

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