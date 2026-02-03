"L'Inter è migliorata perché l'attacco dell'Inter è spettacolare. I numeri offensivi dell'Inter sono clamorosi, non mi aspettavo di trovare senza cambiare forma. Sono primati abissali, differenza abissale con le altre squadre. Primati clamorosi, solo il Bayern Monaco ha numeri superiori, tutte le altre big sono lì. È tra le migliori squadre a livello europeo per numeri offensivi, numeri sbalorditivi. Sono cambiati non cambiando i giocatori ma portando nuove idee. Mantenendo quelle che c'erano e sviluppandole ancora: le palle inattive, il tiro da fuori che con Zielinski ha un'opzione in più oltre a Dimarco, Calhanoglu. La squadra è più aggressiva, non pensavo potesse trasformarsi in così poco tempo, sei gol da recupero offensivo, ha aumentato tantissimo l'altezza della linea difensiva, per questo ha dovuto cambiare giocatori: Acerbi ha perso la centralità, gioca Akanji e gioca Bisseck perché serve gente veloce. A centrocampo ha trovato nuove soluzione dal mercato e da Zielinski che lo scorso anno non ha reso al meglio.