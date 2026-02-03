Durante Fontana di Trevi il giornalista Andrea Marinozzi ha esaltato i grandi numeri dell'attacco dell'Inter e il cambiamento sotto la gestione di Chivu:
ultimora
Marinozzi: “Inter, guardate questi numeri: clamorosi. Distanza abissale! Solo il Bayern…”
"L'Inter è migliorata perché l'attacco dell'Inter è spettacolare. I numeri offensivi dell'Inter sono clamorosi, non mi aspettavo di trovare senza cambiare forma. Sono primati abissali, differenza abissale con le altre squadre. Primati clamorosi, solo il Bayern Monaco ha numeri superiori, tutte le altre big sono lì. È tra le migliori squadre a livello europeo per numeri offensivi, numeri sbalorditivi. Sono cambiati non cambiando i giocatori ma portando nuove idee. Mantenendo quelle che c'erano e sviluppandole ancora: le palle inattive, il tiro da fuori che con Zielinski ha un'opzione in più oltre a Dimarco, Calhanoglu. La squadra è più aggressiva, non pensavo potesse trasformarsi in così poco tempo, sei gol da recupero offensivo, ha aumentato tantissimo l'altezza della linea difensiva, per questo ha dovuto cambiare giocatori: Acerbi ha perso la centralità, gioca Akanji e gioca Bisseck perché serve gente veloce. A centrocampo ha trovato nuove soluzione dal mercato e da Zielinski che lo scorso anno non ha reso al meglio.
E i numeri offensivi sono arrivati senza Dumfries, che lo scorso anno è stato decisivo. Poi Chivu ha fatto una cosa che apprezzo tantissimo da buon pigro quale sono: quando hai un problema di solito provi a risolverlo, se non riesci trovi un'alternativa. Lui ha fatto così: gli scontri diretti non li vinco? Va bene vinco tutte le altre. In Champions è uguale. Palla inattiva e tiro da fuori contro la Cremonese. Non pensavo che lìInter potesse raggiungere questo livello e questi numeri offensivi con questa rosa, ha la stessa forma. L'unica cosa che mi piace meno è la gestione del pallone sotto pressione, più lineare rispetto al passato, dove ha qualche difficoltà in più. È una squadra che mi sta stupendo, tantissimo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA