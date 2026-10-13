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Della forza dell'Inter e in cosa dovrebbe migliorare la squadra di Chivu per giocarsela anche in Europa ha parlato il giornalista Andrea Marinozzi a Fontana di Trevi:

Dove deve migliorare l'Inter? Sicuramente nella difesa dell'area di rigore, Acerbi, De Vrij. In una partita importante in Champions League, uno dei due giocava, marcava Haaland alla fine, ricorderete. Migliorare tutti insieme per fare questo, perché inevitabilmente le squadre forti ti portano per tanti minuti a giocare nella tua area di rigore, a muovere la testa a destra, a sinistra, con un miliardo di cross, inserimenti, devi essere super attento e giocare bene, meglio dentro la pressione.

L'Inter ha assolutamente bisogno di mettersi il campo avversario in discesa, perché a parte Diouf, che ti punta, va dritto e crea scompiglio, nessun altro calciatore, lo sappiamo bene, ha la capacità che ha per esempio il Bayern: do palla a Luis Diaz e va, mi punta, mi porta su la squadra e mi fa respirare. Thuram? Sì, può essere lui. Però è difficile poi trovare la punta. Una grande squadra ne ha quattro, tre di giocatori così. L'Inter ne ha uno e mezzo.