Marco Macca Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 19:46)

Dopo un inizio titubante, Luis Henrique è cresciuto e, in attesa del ritorno di Dumfries, si sta ritagliando il suo spazio importante all'interno dell'Inter di Chivu. Di lui ha parlato Andrea Marinozzi sui social:

"Luis Henrique non è un esterno offensivo da 1 contro 1, non è il giocatore visto nel Botafogo. Quest'anno ha tentato 10 dribbling e ne ha completati 3: uno col Sassuolo e due contro il Como, la sua miglior partita. E' forse più vicino a Dumfries? Va a chiudere le giocate in area? No, non è un attaccante trasformato in esterno come Dumfries, che ha numeri spaventosi dal punto di vista della presenza in area. Allora forse è un esterno difensivo alla Darmian? No, qui la risposta è rapida e non servono neanche i dati, la sua carriera parla chiaro".

"Qual è la funzione di Luis Henrique all'interno del contesto Inter? E' veramente utile in qualcosa Luis Henrique? La risposta è sì: è utilissimo nella gestione del pallone e lo si è visto ancor di più contro il Lecce, difficoltà che invece ha avuto Diouf contro la pressione della squadra di Di Francesco. Luis Henrique in questo è bravo e i dati anche qui lo dimostrano".