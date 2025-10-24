FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pinetina, urla disumane durante la conferenza. Chivu: “Mi sa che il giorno di riposo…”

ultimora

Pinetina, urla disumane durante la conferenza. Chivu: “Mi sa che il giorno di riposo…”

Pinetina, urla disumane durante la conferenza. Chivu: “Mi sa che il giorno di riposo…” - immagine 1
Appiano Gentile – Una conferenza stampa che si è trasformata, per qualche istante, in una scena di vita quotidiana alla Pinetina
Redazione1908

Pinetina, urla disumane durante la conferenza. Chivu: “Mi sa che il giorno di riposo…”- immagine 2

Appiano Gentile – Una conferenza stampa che si è trasformata, per qualche istante, in una scena di vita quotidiana alla Pinetina. Durante le parole di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter , dalle stanze adiacenti alla sala stampa si sono sentite chiaramente delle urla e delle risate provenienti dai giocatori, intenti a scherzare in sala da pranzo.

Il rumore ha attirato l’attenzione dei presenti e ha strappato un sorriso allo stesso allenatore nerazzurro, che ha ironizzato dopo il giorno di riposo concesso alla squadra di ritorno dal Belgio: “Secondo me il giorno di riposo non ha fatto tanto bene…”

Pinetina, urla disumane durante la conferenza. Chivu: “Mi sa che il giorno di riposo…”- immagine 3
Getty Images

L’ambiente in casa Inter resta disteso e complice, segno di un gruppo unito anche fuori dal campo. Chivu ha poi ripreso la conferenza con la consueta calma

Leggi anche
Sky – Napoli-Inter, Hojlund a rischio? Conte pensa alla sorpresa in attacco
Sky – Inter, Thuram salta anche la Fiorentina? Ecco quando potrebbe tornare

© RIPRODUZIONE RISERVATA