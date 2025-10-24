Appiano Gentile – Una conferenza stampa che si è trasformata, per qualche istante, in una scena di vita quotidiana alla Pinetina. Durante le parole di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter , dalle stanze adiacenti alla sala stampa si sono sentite chiaramente delle urla e delle risate provenienti dai giocatori, intenti a scherzare in sala da pranzo.

Il rumore ha attirato l’attenzione dei presenti e ha strappato un sorriso allo stesso allenatore nerazzurro, che ha ironizzato dopo il giorno di riposo concesso alla squadra di ritorno dal Belgio: “Secondo me il giorno di riposo non ha fatto tanto bene…”