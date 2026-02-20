Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Andrea Marinozzi commenta la sconfitta dell'Inter e il grande momento di Pio Esposito
Marinozzi: “Pensiero mediocre sacrificare Champions per scudetto. In questo momento Esposito è…”
"Turnover col Lecce? Sì, ma non è la risposta del campionato italiano. La gestione è un problema e noi diamo precedenza l campionato. Molti ragionano così: esci dalla Champions ti concentri sul campionato, è un pensiero mediocre. Quello che non ha fatto l'Inter lo scorso anno e forse ne ha pagato le conseguenze. In fondo a tutto e non ha vinto niente. Per me è sempre bello arrivare in fondo a tutto. La finale è stata una bastonata, ma l'Inter si è giocato tutto fino alla fine. Akanji che risponde l'Inter punta al campionato ha già assorbito la mentalità. Champions importante, altrimenti non prendi Akanji. Se aumenti il tuo status attiri giocatori di livello superiore.
Quanto mancherà Lautaro? Parecchio. Anche quella di Zielinski potrebbe essere un'assenza pesantissima per il momento del giocatore. Le alternative non si sono dimostrate di livello. Assenze pesanti, ma l'Inter ha un vantaggio che può gestire. Sono mancate le palle inattive, se mancano Calhanglu e Dimarco mancano i battitori. Dimarco assenza insostituibile, lo abbiamo visto contro il Pisa la scossa che dà quando entra. A Lecce Pio sicuro e uno tra Thuram e Bonny, in base a chi sta meglio. In questo momento Esposito è il più importante, mi piace tantissimo per tutte le cose che fa in campo. Il gol che segna con lo Juve è furbo, sposta Locatelli. Uno del 2005 che riesce ad avere già questa malizia, mostra una forza notevole. Lecce difficoltà non mentale, ma tecnica".
